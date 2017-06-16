Рок-фестиваль «Мост», который пройдет в Архангельске, даст возможность его участникам создать эскизы к юбилею Поморья. Дом молодежи займется превращением одной из зон отдыха в уникальный арт-объект. Именно там пройдет конкурс граффити.

Как отмечает News29.ru, тематика конкурса будет связана с 80-летним юбилеем Архангельской области. Предполагается, что на основе эскизов будет создана карта региона.

Напомним, 17 июня на острове Краснофлотский в Архангельске в четвертый раз откроется рок-фестиваль под открытым небом «Мост». В его рамках запланировано выступление коллективов Animal Джаz, «Эпидемия», Znaki, «Тараканы!», «Черный обелиск», «Ангел дорог», «Пилот», F.P.G., Anacondaz.

В этом году откроют две сцены. На второй сыграют местные музыканты — она будет работать в промежутках между выступлениями артистов на главной площадке.