Житель Курска получил два с половиной года условно за незаконное хранение оружие. В течение 1,5 года ему предстоит отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ежемесячно.

Боеприпасы осужденный нашел в лесу с помощью металлоискателя в 2014 году. Опасную находку он хранил в сарае, где отремонтировал часть оружия. Незаконные предметы обнаружили при обыске.

Как сообщает KurskCity.ru, в схроне оказалось и боевое оружие. Сам осужденный, отец четверых детей, свою вину признал. Он активно сотрудничал со следствием и написал явку с повинной.

Старые боеприпасы времен Великой Отечественной войны находят в Курской области часто. Так, 15 июня была обнаружена немецкая авиабомба в селе Линец. Экскаватор выкапывал траншею, когда неожиданно показалась старая бомба. Сейчас боеприпас увезли для ликвидации сотрудники спецслужб.