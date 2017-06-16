Новая модель смартфона YotaPhone 3, была представлена госкорпорацией «Ростех» в рамках IV российско-китайского ЭКСПО в городе Харбин.

Гаджет оснащен сразу двумя активными экранами. Покупатели смогут приобрести модели со встроенной памятью 64 Гб и 128 Гб. Стоимость смартфонов составит $350 и $400 соответственно.

Другие характеристики пока не разглашаются.

Как отмечалось на презентации, накануне поступления смартфона в продажу, производитель планирует провести специальный запуск продукта для потребителей. Смартфон поступит в продажу осенью 2017 года.