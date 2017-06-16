«Левада-центр» обжаловал в Верховом суде РФ штраф за отказ добровольно регистрироваться в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Об этом сообщил директор организации Лев Гудков.

«На днях мы подали жалобу в Верховный суд», — цитирует его «Интерфакс».

В сентябре 2016 года Минюст РФ по результатам внеплановой проверки включил «Аналитический центр Юрия Левады» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В октябре Тверской суд Москвы оштрафовал «Левада-центр» на 300 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности НКО — иностранного агента, так как организация, внесенная в соответствующий реестр, ранее отказалась самостоятельно регистрироваться в нем.

«Левада-центр» обжаловал штраф в Мосгорсуде, но эта жалоба не была удовлетворена.