Сенатор Елена Мизулина настаивает на проведении новой экспертизы по факту гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Железнодорожном.

Следователи выяснили, что эксперт, нашедший в крови мальчика 2,7 промилле, не проводил экспертизу, а просто подписал присланные результаты исследований, даже не читая их.

«То, что эксперт подписал результаты экспертизы не глядя, сильно меняет дело. Сотрудники полиции опираются на заключения экспертов. Полиция не может выйти за пределы экспертного заключения. Ответы на оставшиеся вопросы могут дать эксгумация тела и повторная судебная экспертиза», — сказала Мизулина.

Она добавила, что если сомнения насчет первоначальной экспертизы подтвердятся, то к ответственности необходимо будет привлечь экспертов, давших заключение. Также нужно будет установить всех причастных к фальсификации обстоятельств трагедии.

«Я убеждена, наказание виновным должно быть максимально жестким. Фальсификация результатов расследования — это обман народа и предательство», — подчеркнула сенатор.