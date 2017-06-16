Глава полиции безопасности СЭПО Андерс Торнберг заявил, что число радикально настроенных исламистов в Швеции значительно возросло. Тенденция к увеличению особенно проявилась в последние годы.

По словам руководителя СЭПО, в 2010 году в Швеции насчитывалось около 200 радикально настроенных исламистов, тогда как теперь их количество составляет более тысячи. Торнберг отметил, что в СЭПО продолжают работать над анализом и уточнением данных о радикалах в Швеции.

Больше всего радикально настроенных экстремистов, по оценкам СЭПО, проживают в Стокгольме, Гетеборге, Мальме и Эребру, отметил Торнберг, добавив, что еще несколько лет назад у силовиков было больше шансов предотвратить готовящиеся теракты, так как на их подготовку уходило больше времени, передает «РИА Новости».