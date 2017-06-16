Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали представителя «Национального корпуса», созданного на базе нацбатальона «Азов», Ярослава Тарасенко по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает пресс-служба партии.

В то же время местные СМИ сообщили, что в ходе следственных действий был задержан представитель общественного формирования «Павлоградская самооборона» Тарасенко.

В свою очередь, киевская прокуратура подтвердила, что один человек был задержан. Его имя не называется.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, 28-летнего Павла Паршова, который позже скончался в больнице. Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное убийство и незаконный оборот оружия».