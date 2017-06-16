Экстремал, выживший после прыжка в Ниагарский водопад, разбился при второй попытке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Syracuse

Американец Кирк Джонс первый раз бросился в водопад без защитной экипировки в 2003 году. По данным полиции, таким образом, он хотел покончить с собой, но выжил.

Через 14 лет он, вероятно, повторил попытку погружения. Две недели назад тело Джонса было найдено в 19 километрах вниз по течению от водопада.

Предположительно, 19 апреля мужчина попытался пересечь водопад внутри трехметрового шара.