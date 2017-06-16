«Пятый канал» с 5 по 11 июня побил собственный рекорд — впервые в истории доля телеканала составила в среднем за неделю 6,8% по России. В Москве за неделю «Пятый» также получил высокий результат — 7,1% в своей целевой аудитории.

В субботу, 10 июня, доля телеканала составила 11,1% по востребованной рекламодателями женской аудитории (25–59), обеспечив «Пятому» первое место среди национальных каналов. В воскресенье, 11 июня, «Пятый» занял второе место среди всех каналов по мужской аудитории, доля составила 8,5 %. В День России, 12 июня, телеканал обосновался в тройке лидеров по целевой аудитории 25–59 с долей 7,5%

Напомним, что этот телевизионный сезон «Пятый канал» завершает в пятерке лидеров национального рейтинга. На самом престижном отрезке эфирного дня, в вечернем прайме будних дней, телеканал занимает четвертое место с долей 8,4% в аудитории «Все 18+». Увеличение показателей в сегменте женской аудитории «25–59», востребованной рекламодателями, составило 14% по сравнению с прошлым телесезоном и принесло третье место на национальном телерынке (доля 9,6%).