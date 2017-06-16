Правоохранительные органы обнаружили в Рязанской области целые плантации конопли. В общей сложности их площадь составила 480 кв. м.

Они были найдены в четырех районах области: Захаровском, Старожиловском, Сараевском и Сапожковском. В последнем площадь зарослей составила 300 кв. м.

Как напоминает РИА «7 новостей», злоумышленники используют дикорастущую коноплю в качестве сырья для приготовления наркотиков. Сотрудники полиции приняли решение об уничтожении зарослей.

Сейчас патрули продолжают обследовать территорию области.