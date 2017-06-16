Присяга, которую предстоит приносить желающим получить гражданство РФ, является формальностью, поэтому не может содержать какие-то дополнительные правовые обязательства, сказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Например, человек не обязан отрекаться от верности другому государству — достаточно выразить намерение быть верным гражданином РФ. Нет оснований вносить в присягу религиозные смыслы, поскольку Россия — светское государство и получение гражданства никак не зависит от религии человека. Лучше бы вообще не смешивать эти две области», — отметил эксперт.

По его словам, оптимальным вариантом будет короткий текст присяги, в котором человек подтверждает свое желание стать гражданином РФ и говорит о своих намерениях добросовестно использовать полученные им права и исполнять все обязанности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь граждан к обсуждению текста присяги при вступлении в гражданство РФ. Он пояснил, что это позволит понять, какой текст будет правильным внести уже как норму закона.