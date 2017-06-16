Итоги голосования показали, что жители 466 московских домов не хотят участвовать в программе реновации. Об этом в пятницу в ходе круглого стола сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

«466 домов решили выйти из программы реновации, в 2312 домах — 90% голосуют за программу, а в 600 домах — 80% голосуют за», — сказал Ермолаев, комментируя итоги голосования по состоянию на 15 июня, передает «Финмаркет».