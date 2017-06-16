В Москве удивлены словами госсекретаря США Рекса Тиллерсона об обеспокоенности американских властей сближением России и Турции. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Я удивился, когда прочитал о том, что он выразил обеспокоенность сближением России и Турции <...> Непонятно, о чем идет речь, потому что РФ и Турция — соседи», — сказал глава МИДа.

Также Лавров отметил, что Россия и Турция сейчас успешно преодолели недавний период охлаждения в отношениях и успешно развивают сотрудничество.

«РФ вместе с Турцией, Ираном и другими странами активным образом сотрудничает по урегулированию сирийского кризиса <...> Каким аспектом нашего сближения Рекс Тиллерсон озабочен, я не знаю», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что если американскую сторону беспокоит какой-то конкретный вопрос, то Россия и ее партнеры буду готовы на него ответить.

«Нам скрывать нечего, мы развиваем отношения с Турцией транспарентно и полностью легитимно», — отметил министр.