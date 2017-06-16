В Оренбурге оцеплен периметр дома на улице Томилинской, частично обрушившегося в ночь с 15 на 16 июня. На работу не смогли выйти сотрудники около 30 офисов, находившихся в здании.

На месте происшествия, в котором пострадал один человек, продолжается разбор завалов. Серьезно повреждены несущие конструкции, находиться в доме опасно. Как отмечает РИА «Оренбуржье», трехэтажное административное здание принадлежит частному лицу. Помещения сдавались в аренду. После ЧП поврежденная постройка будет демонтирована.

По предварительным данным, пожар и обрушение произошли после взрыва газа. Следователи полагают, что возможно допущено нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.