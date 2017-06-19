Минфин и Центробанк до 1 октября 2017 года должны изучить вопрос нарушений прав заемщиков, обращающихся за кредитами со страховкой, и отчитаться перед правительством. Такое поручение было дано президентом по итогам Госсовета в мае (текст есть в распоряжении «Известий»). В частности, речь идет о включении в договоры страхования дискриминирующих условий, которые сводят вероятность получения страховой выплаты до минимума в случае серьезных хронических заболеваний — например, ВИЧ. ЦБ и Минфин приступили к анализу фактов нарушений, сообщили их официальные представители. Эксперты предлагают законодательно закрепить запрет на отказ в страховых выплатах, если заемщик узнал о хроническом заболевании после подписания договора.

Как правило, страховка является обязательной для автокредитных и ипотечных заемщиков. Речь идет о страховании залога, жизни, потери трудоспособности. Но, по словам предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина (он участвовал в заседании Госсовета), на практике банки могут навязать клиентам аналогичную страховку и по потребкредитам, и по кредитным картам. В случае если с заемщиком что-то произойдет, страховая компания возьмет на себя бремя по выплате ссуды. Ставки по кредиту со страховкой, как правило, на 6 п.п ниже, чем в случае ее отсутствия. Сама страховка добавляет к процентной ставке по кредиту в среднем 3 п.п. То есть если клиент оформил ссуду со страховкой под 15% годовых, то его стоимость увеличится до 18%. А ставка по аналогичному кредиту без страховки составит 21% годовых.

По словам Дмитрия Янина, некоторые кредитные организации устанавливают заградительные тарифы по ссудам без страховки — на 10–15 п.п выше. Страховщики, в свою очередь, отказываются покрывать риски заемщиков с серьезными заболеваниями.

— Результаты мониторингов состояния защиты прав потребителей финансовых услуг, регулярно проводимых КонфОП в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», показывают, что формально банки дают потребителю право выбора — брать потребкредит со страховкой или без, но на практике значительно увеличивают процентную ставку для тех, кто отказывается от нее. Увеличение может достигать 30%. При этом нередки случаи включения в договор страхования дискриминирующих условий, которые сводят вероятность получения страховой выплаты до минимума. В частности, в страховой выплате может быть отказано ВИЧ-инфицированным и заемщикам с другими хроническими, инфекционными заболеваниями; не страхуются риски, связанные со здоровьем матери при родах, — пояснил «Известиям» Дмитрий Янин.

Эксперт отметил, что дискриминирующие условия в договоры страхования включают страховые компании, работающие как с небольшими кредитными организациями, так и с банками из топ-10 по активам.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что регулятор занимается анализом фактов навязывания страховки заемщикам. В Минфине заверили, что «данный вопрос находится в стадии проработки».

— В полисах страховых компаний, которые мы предлагаем нашим ипотечным заемщикам, есть ограничения по выплате страховки — например, в случае ВИЧ или СПИДа, но они действуют только в том случае, если человеку было известно о наличии у него этих заболеваний до заключения договора, — отметил директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. — Также прописаны ограничения по выплатам при получении травм, связанным с употреблением алкоголя.

По словам вице-президента СМП-банка Романа Цивинюка, для того чтобы внести серьезные и хронические заболевания в число страховых случаев, потребуются существенные изменения в подходах страховых компаний к проверке рисков клиентов.

— Если такая инициатива будет реализована, то она действительно поможет разрешить многие спорные ситуации, но при этом стоимость подобных видов страхования может заметно вырасти, — уверен Роман Цивинюк.

По словам Дмитрия Янина, назрел вопрос о внесении в действующее законодательство изменений, запрещающих любые формы дискриминации банковских клиентов — в том числе в случае хронических заболеваний, о которых на момент получения ссуды заемщик мог не знать. Этой же точки зрения придерживается руководитель ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.