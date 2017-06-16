Следователи предъявили вице-мэру Курска Николаю Зайцеву обвинение в вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Высокопоставленный чиновник был задержан на этой неделе по подозрению в соучастии в совершении преступления.

По данным следствия, один из местных предпринимателей заявил в полицию, что ему угрожают и требуют передать право собственности на 20 гаражей общей стоимостью 8 млн рублей. Следствие установило, что вице-мэр участвовал в этом преступлении. В итоге потерпевшему пришлось заключить фиктивные договоры о долевом строительстве 20 гаражных боксов, а затем подписать акты приема-передачи данных нежилых помещений.

Подозреваемым по этому делу проходит криминальный авторитет Дмитрий Волобуев, которого обвиняют в организации двух убийств, поджоге и покушении на мошенничество при получении крупных выплат. В настоящее время Зайцев заключен под стражу, сообщает ИА «Абирег».

В период с марта 2014 года по декабрь 2015 года Николай Зайцев возглавлял УМВД Курска, затем перешел на работу в городскую администрацию на должность вице-мэра по административно-хозяйственной деятельности.