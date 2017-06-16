В возрасте 101 года скончался британский актер Сэм Бизли. Об этом сообщает The Mirror.

Аудитории он известен по своей роли профессора Эверарда в фильме «Гарри Поттер и Орден феникса», а также ролям в картинах «Агент Джонни Инглиш» и «Дневник Бриджит Джонс». Как сообщает РЕН ТВ, до киноролей Бизли имел яркую театральную карьеру.

В «Гарри Поттере» актер появляется в роли бывшего директора Хогвартса, профессора Эверарда, который «живет» в своем портрете.