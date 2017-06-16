Тамбов впервые примет соревнования по спидкубингу, чемпионат Tambov Summer 2017, где кубик Рубика и другие головоломки собираются на скорость.

В отборочном туре будет 13 дисциплин: сборка кубиков различных размеров, пирамидок, клоков, а также собирание одного и нескольких кубиков с закрытыми глазами. Одной из самых сложных задачек является клок – это головоломка с 12 циферблатами, так называемые часы Рубика. Цель — установить все стрелки на 12 часов. Сложность в том, что все часы идут по своему времени, но связаны между собой механизмами-шестеренками.

Как сообщает ИА «Тамбов Онлайн», в России существует сборная по этому виду развлечения и с 2009 года она получила право принимать участие в международных соревнованиях. Чтобы подготовиться к чемпионату понадобилась площадка для проведения подготовительных турниров. Ею и стал Тамбов.