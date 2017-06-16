Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд рассказал журналистам в пятницу, 16 июня, что приоритетными темами для Великобритании в переговорах по Brexit станут сохранение рабочих мест и защита экономики.

«Защита рабочих мест, защита экономического роста и защита процветания», — отметил приоритеты британский министр, сообщает «РИА Новости». Ранее власти Великобритании объявили, что выход страны из ЕС будет проходить по «жесткому» варианту с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС.

Переговоры по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза начнутся 19 июня.