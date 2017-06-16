В Ульяновске посетитель парка 40-летия ВЛКСМ попал в больницу после посещения аттракциона «Кенгуру», состоящего из тросов-резинок и батута, на котором надо прыгать. После поломки конструкции мужчина получил травму позвоночника.

По словам собственника объекта, техника проходила регулярное техобслуживание. Почему 11 июня во время прыжка порвалась подушка для набора высоты, пока не установлено. Вместе с 51-летним мужчиной пострадал и его четырехлетний внук.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности. Как отмечает 1ul.ru, проверка продолжается. Аттракцион в настоящее время не работает.