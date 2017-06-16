Следственный комитет Республики Беларусь принял к производству уголовное дело о создании незаконного вооруженного формирования, возбужденное Комитетом государственной безопасности. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

В СК отмечают, что продолжаются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности незаконного вооруженного формирования, которая относится к категории преступлений против общественной безопасности.

Сообщается, что уголовное преследование тех же лиц по статье УК «массовые беспорядки» Комитетом государственной безопасности было прекращено.

Ранее КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек. Во время проведенных обысков было изъято оружие. Спецслужбы не исключают, что его планировалось использовать во время уличных акций 25 марта 2017 года. Большинству из задержанных предъявлено обвинение по статье «создание незаконного вооруженного формирования». По последним данным правозащитников, под стражей остаются 14 человек, отмечает «РИА Новости».