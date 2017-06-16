Министерство обороны РФ распространило фотографию, подтверждающую уничтожение командного пункта террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Ракки в Сирии, передает «Интерфакс».

Фото сделано 29 мая. «Следы ракетно-бомбового удара. Объект уничтожен», — комментирует изображение военное ведомство.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что, по предварительным данным, 28 мая в результате российского авиаудара был уничтожен лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Удар нанесли самолеты Су-35 и Су-34 в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.