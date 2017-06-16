Врио главы Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении участвовать в выборах руководителя республики. Он подал соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, Парфенчиков стал первым кандидатом на должность главы Карелии. Теперь он имеет право начать агитационную кампанию.

ИА «Карелinform» напоминает, что ранее о своем намерении принять участие в выборах заявляли кандидат от «Патриотов России» Ольга Ильюкова и представитель партии «Родина» Николай Тараканов. Парфенчиков был выдвинут кандидатом от «Единой России» накануне вечером. У кандидатов есть время для подачи документов до 12 июля.

10 сентября продут первые за 15 лет прямые выборы руководителя региона.

Как писали «Известия», Артур Парфенчиков был назначен на должность врио главы Карелии указом президента 15 февраля вместо сложившего с себя полномочия Александра Худилайнена.