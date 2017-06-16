Центробанк России повысил прогноз темпов роста ВВП с 1–1,5% до 1,3–1,8% в 2017 году.

Как сообщает пресс служба регулятора, экономический рост приближается к потенциальному уровню.

«Продолжается восстановление экономической активности. Наряду с ростом инвестиций и промышленного производства увеличивается потребление домашних хозяйств», — отметили в ЦБ.

Отмечается, что если будут проведены структурные преобразования, то в дальнейшем можно ожидать продолжения роста ВВП выше 1,5–2% в год.