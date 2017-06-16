В предстоящие выходные в Москве ожидается переменная облачность, в воскресенье 18 июня возможен дождь, а температура воздуха достигнет 21–23 градусов тепла, по области возможно потепление до плюс 24 градусов, рассказала «Известиям» заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

«В настоящее время у нас циклон, который определяет погоду на территории ЦФО, медленно отходит на восток. Облачная система начинает немного разрушаться, и, естественно, будет появляться солнце. Поэтому температурный режим будет за счет этого немного повышаться, температуру на выходные даем выше, чем в настоящее время», — отметила Точенова.

По словам специалиста, 17 июня возможны переменная облачность и небольшой дождь, максимальная температура в Москве — 21 градус тепла. В воскресенье — переменная облачность без осадков, температура — до 23 градусов тепла по Москве, до плюс 24 — по области.

В понедельник облачность начнет уплотняться, добавила Точенова, возможен дождь, но температура сохранится на уровне 23 градусов тепла. Она также отметила, что в целом для июня высоких температур не ожидается.

«Оправдываемость сезонных прогнозов невелика, но в то же время мы пробуем сориентировать на климатические нормы, которая для июня в Москве составляет 17,1 градуса тепла. Погода повела себя иначе, и у нас температурный режим сейчас ниже климатической нормы, но интенсивного и активного тепла не просматривается и в последующие дни», — заключила специалист.