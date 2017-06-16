Движение грузовиков по ночам и выходные могут ограничить в России. Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

По словам главы Росавтодора, подобные меры действуют в европейских странах, поэтому в какой-то момент к ним должна будет прийти и Россия. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости», проблема движения большегрузного транспорта нуждается в детальном анализе. Он отметил, что в настоящее время такая мера в РФ несвоевременна, поскольку не в полной мере работает «система по учету труда и отдыха водителей».

Вместе с тем, ограничения не будут распространяться на доставку продуктов питания и товаров первой необходимости.