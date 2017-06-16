Доследственная проверка начата по факту ДТП в Ростовской области с участием двух пассажирских автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

В результате столкновении двух автобусов на трассе Самбек–Успенская погибли два человека и еще 14 человек получили травмы.