Прокуратура Комсомольского района Тольятти пресекла проведение в городе собраний последователей организации «Свидетели Иеговы», сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в доме на улице Макарова проводились встречи и богослужения религиозной группы последователей вероучения «Свидетели Иеговы», на которых присутствовали от 30 до 60 человек, в том числе дети с родителями.

В отношении старейшины организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.28 КоАП РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности». Дело направлено на рассмотрение в мировой суд, сообщает TLTgorod.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Бруклине (Нью-Йорке). Как сообщается на сайте иеговистов, организация существуют в России более 100 лет. Начиная с 2004 года по решению судов были закрыты ряд общин и местных отделений «Свидетелей Иеговы» в регионах — в Белгородской, Самарской, Ростовской, Орловской областях и в других субъектах РФ.

В апреле текущего года Верховный суд признал религиозную организацию экстремистской. Таким образом были удовлетворены исковые требования Министерства юстиции РФ. Это решение пока не вступило в законную силу.