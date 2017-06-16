Чемпионат Дальневосточного федерального округа по конному спорту начался в Благовещенске в пятницу. В регионе подобные мероприятия проходят впервые и продлятся два дня.

На соревнования съехались участники с Амурской области, Приморского края, а также Хабаровска и Сахалина. Главный приз соревнований – жеребенок буденовской породы. Организаторы сообщили, что на проведение первенства не повлияют погодные условия.

Участники соревнуются в конкуре, где лошади преодолевают преграду высотой в 130 см, сообщает ИА «Амур.инфо».