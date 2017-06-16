В отношении 37-летнего мужчины заведено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью ребенку, который поссорился с его сыном. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

«По данным следствия, 14 мая во дворе дома на 2-й Прядильной улице между детьми произошел конфликт, в который вмешался отец одного из мальчиков. Мужчина проявил агрессию к 12-летнему мальчику и нанес ему удар ногой в область лица», — сообщила «РИА Новости» помощник руководителя ГСУК СК России по Москве Юлия Иванова.

Следователи, проведя проверку, завели уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

37-летний москвич находится под подпиской о невыезде, проводится экспертиза о тяжести вреда, нанесенного пострадавшему ребенку.