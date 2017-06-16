На все игры Кубка конфедераций 2017 года продано порядка 60% билетов. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Она рассказала, что на первый матч Кубка сборной России против Новой Зеландии, который пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, продано 44 тыс. билетов. На все матчи предстоящего турнира продано 480 тыс. билетов. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», генсек ФИФА убеждена в том, что на всех стадионах будут аншлаги. Самой аншлаговой станет игра сборных России и Португалии 21 июня в Москве на стадионе «Спартак» — на нее все билеты были распроданы несколько недель назад.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.