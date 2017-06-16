Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что последние решения американского сената по санкциям в отношении России носят тупиковый характер. Диалог с позиции силы вести нельзя, отметил он.

«Что касается ситуации, связанной с нынешними отношениями с США и последними решениями, которые были приняты на уровне сената, конечно, они носят совершенно тупиковый характер», —– цитирует Володина «РИА Новости».

«В рамках парламента было бы правильно обсуждать проблемы, а не принимать безапелляционные решения», — отметил спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что сенат США принял законопроект о введении новых санкций в отношении России и Ирана.