Владивосток и Харбин стали городами-побратимами. Торжественная церемония состоялась 15 июня во Дворце дружбы в Харбине.

Договор о побратимских отношениях подписали и. о. главы Владивостока Константин Межонов и мэр Харбина Сун Сибинь. Документ позволит укрепить исторические связи между городами и поможет в реализации совместных проектов в разных сферах.

Как сообщает ИА PrimaMedia, Харбин стал 15-м побратимом Владивостока. Напомним, первым городом, с которым был подписан договор о побратимских отношениях, стал Ниигата в Японии. Историческое событие произошло в феврале 1991 года.