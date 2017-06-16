Министерство строительства и ЖКХ не планирует переезжать в «Москва-Сити».

«Ведомство не планирует переезжать в новое здание, в том числе «Москва-Сити». Министерство работает и продолжит работать на Садовой-Самотечной [улице] в Москве», — сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава кабмина Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос переезда четырех ведомств — Минстроя, Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития — в «Москва-Cити».