Полиция задержала во время концерта в Нидерландах мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

По данным агентства, 29-летний мужчина был задержан 9 июня у футбольного стадиона в городе Эйндховен во время концерта голландского певца Гауса Миууиса. В этот момент на стадионе находились тысячи зрителей.

В полиции сообщили, что у задержанного не было билета, он делал видеозаписи. При этом властям уже было известно о его радикальных взглядах.

Прокуратура сообщает, что мужчина подозревается в «возможном участии в подготовке к террористическому преступлению».