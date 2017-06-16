Подозреваемого в подготовке теракта задержали на концерте в Нидерландах
Полиция задержала во время концерта в Нидерландах мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру.
По данным агентства, 29-летний мужчина был задержан 9 июня у футбольного стадиона в городе Эйндховен во время концерта голландского певца Гауса Миууиса. В этот момент на стадионе находились тысячи зрителей.
В полиции сообщили, что у задержанного не было билета, он делал видеозаписи. При этом властям уже было известно о его радикальных взглядах.
Прокуратура сообщает, что мужчина подозревается в «возможном участии в подготовке к террористическому преступлению».