Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по обмену пленными на Украине идет кропотливо и постоянно.

«Эта тема постоянно обсуждается. И в рамках контактной группы она поднимается, и ее постоянно Медведчук пытается держать на плаву», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что достичь договоренности получается не всегда.

На вопрос о том, можно ли ожидать активизации в процессе обмена пленными, в том числе граждан Украины, находящихся на территории РФ, Песков ответил, что эта работа очень трудная и кропотливая и ею занимается лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Также Песков затруднился ответить на вопрос о том, какие препятствия мешают процессу обмена пленными, и посоветовал обратиться к контактной группе.

Накануне в ходе «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине у Москвы есть много друзей, и выделил среди них Виктора Медведчука. Он назвал его ярым сторонником независимости Украины, который выступает за дружеские отношения с Россией.