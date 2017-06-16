Проезд личного транспорта для граждан России и Китая по мосту через Амур могут разрешить. Об этом сообщил губернатор Амурской области Александр Козлов на ЭКСПО в Харбине.

Глава Приамурья также предложил изменить соглашение о пропуске и согласовать время работы пограничных постов Благовещенска и Хэйхэ. Секретарь комитета коммунистической партии Китая Чжан Цинвэй поддержал российского губернатора, отметив, что оба предложения обоснованы. Кроме того, они обсудили строительство канатной дороги.

По итогам встречи китайская сторона предложила подписать меморандум, передает ИА «Амур.инфо».

Сейчас разница во времени создает неудобства для туристов обеих страны. Чжан Цинвэй планирует посетить Дальний Восток в конце лета и вместе с губернатором осмотреть места строительства.

Напомним, мостовой переход между Россией и Китаем откроется в 2019 году.