В Казани прошел V Республиканский ифтар, в котором приняли участие около 10 тыс. мусульман, приехавших со всей страны. Само событие проходило в Казанской академии тенниса.

Гости мероприятия приезжали на специальных автобусах, заказанных организаторами. Мероприятие проходило при повышенных мерах безопасности — у входов в академию были установлены металлодетекторы.

Для разговения постящихся было приготовлено около 3 т плова, на который ушло более 1 т говядины, 600 кг риса и 3 т овощей.

В намазе приняли участие руководители республики и города, а также муфтий Камиль Самигуллин, который был имамом на коллективной молитве. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик тоже принимали участие в ифтаре в качестве почетных гостей.

Ресурс ProKazan.ru напоминает, что ифтар в таком масштабе уже стал традицией для Татарстана. Впервые коллективное разговение было совершено в 2011 году.