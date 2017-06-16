Организаторы торговой блокады Донбасса угрожают полностью перекрыть поставки угля из России на Украину. Об этом рассказал один лидеров батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, перекрыть доступ российского угля. Мы требует от Гройсмана (премьер Украины Владимир Гройсман. — «Известия») утвердить представление, которое подал глава минэнерго Насалик, о запрете торговли углем с Россией», — заявил Виногродский.

Украинские радикалы в феврале 2017 года объявили транспортную блокаду Донбасса, что привело к прекращению поставок угля в страну и острому дефициту топлива. В результате Киев был вынужден ввести чрезвычайное положение в энергетике.