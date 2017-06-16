Частичное обрушение жилого дома произошло в Приокском районе Нижнего Новгорода. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщает ИА «НьюсНН», инцидент произошел накануне вечером в доме 1932 года постройки, расположенном на улице Углова. Причиной ЧП стало обрушение балки под нежилой квартирой.

Всего в доме находится восемь квартир и зарегистрировано 46 человек, в том числе четыре ребенка.

Представители районной администрации провели поквартирный обход и предложили горожанам перебраться в маневренный фонд, однако все жильцы от переезда отказались. В ближайшее время специальная комиссия намерена проверить состояние дома и оценить его пригодность к дальнейшему проживанию.