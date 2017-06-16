Нетерпимой назвал сегодня в Конституционном суде РФ сенатор Андрей Клишас ситуацию, при которой госорганы не заинтересованы в том, чтобы правильно определять кадастровую стоимость, так как все расходы на судебное оспаривание всё равно ложатся на граждан или компании. Сегодня КС рассматривал две жалобы на нормы Кодекса административного судопроизводства и Арбитражного процессуального кодекса РФ, касающиеся распределения судебных издержек между победившей и проигравшей сторонами в суде.

Жалобы в суд направили Наталья Слободяник и дагестанский филиал «Российского сельскохозяйственного центра». Первая через суд снизила кадастровую стоимость земельного участка в Воронежской области, но потратила на юристов и оценку эксперта 78 тыс. рублей. Сельхозцентр спустя несколько лет судебных разбирательств смог доказал, что находящийся в его собственности участок стоит 7 млн, а не 14 млн рублей, как было указано в ЕГРН. Однако обоим истцам суды отказали во взыскании судебных издержек с госорганов.

Поводом для таких решений стало постановление пленума Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года, в котором тот объяснил, что по таким спорам траты ложатся на заявителей — в случае если чиновники против их требований не возражают. Слободяник и филиал «Российского сельскохозяйственного центра» оспаривали т. 111, ч. 5 ст. 247 и п. 2 ч. 1 ст. 248 КАС и ч. 1 и 2 ст. 110 АПК, касающиеся распределения судебных расходов между сторонами конфликта и возложения бремени доказывания на истца. В частности, компания ссылалась на неопределенность норм, которая ставит выигравшего спор истца «в неравное положение перед законом, судом и другой стороной спора».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что оспариваемые положения не соответствуют Конституции в той же мере, в какой и судебные расходы взыскиваются с лица, в пользу которого принято решение в деле о несоответствии кадастровой стоимости недвижимости рыночной.

— Нормы, как сформулированы сегодня, по сути дела, приводят к тому, что органы власти, которые имеют все необходимые средства и возможности, чтобы правильно определить кадастровую стоимость, никак не заинтересованы в этом, потому что все расходы в последующем возлагаются просто на граждан или юрлицо. Это нетерпимая ситуация. Я считаю, что норма дефектна сама по себе, — заявил сенатор, выступая на заседании КС.

Кроме того, у госорганов есть и свой интерес, поскольку в этом случае существенно завышается налогооблагаемая база, следовало из его выступления.

Исправить ситуацию, полагает Андрей Клишас, можно выработкой критериев «для дифференцированного подхода к пониманию порядка распределения судебных расходов». В качестве критерия он предложил рассматривать, насколько существенным оказалось различие между стоимостью, установленной госорганом, и определенной решением суда. Сенатор подчеркнул, что возложение расходов по таким делам исключительно на чиновников «может вызвать вал судебных исков». В связи с этим, подчеркнул он, «необходимо найти взвешенный баланс этих интересов».

Полномочный представитель президента в КС РФ Михаил Кротов неконституционности и пробелов в оспариваемых нормах не усмотрел. Но они «нуждаются в выявлении их конституционно-правового смысла с целью последующей корректировки складывающейся правоприменительной практики», подчеркнул он.

Из выступления Михаила Кротова следовало, что ВС превысил свои полномочия, дав такую инструкцию судам. По общим правилам расходы взыскиваются с проигравшей стороны, а дела об оспаривании кадастровой стоимости не имеют особой специфики или особого регулирования в федеральном законодательстве.

— Введение особого порядка в распределении судебных расходов может быть только в законодательных процедурах и является прерогативой законодателя, — подчеркнул он.

При этом полпред президента в КС раскритиковал мнение ВС, согласно которому решение суда не может расцениваться как принятое против госоргана, если тот не возражал против иска, а заявитель лишь воспользовался правом на установление в суде кадастровой стоимости в размере рыночной. Это «вызывает серьезные сомнения и представляется не основанным на нормах федерального законодательства», заявил Михаил Кротов. Это полноценный судебный спор, считает полпред президента в КС, и он «не является некой специфической формой деятельности суда в реализации фискально-управленческих задач».

Кроме того, даже при отсутствии возражений ответчика заявитель «вынужден обратиться в суд за защитой своего нарушенного права и понести расходы», объяснял Михаил Кротов.

Ожидается, что решение по жалобам Натальи Слободяник и дагестанского филиала «Российского сельскохозяйственного центра» будет вынесено в течение месяца.