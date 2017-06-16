В Подмосковье следователи устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб шестилетний ребенок.

«Руководство ГСУ по Московской области уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов. После передачи уголовного дела в наше производство следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Действия экспертов, якобы обнаруживших в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя, будут проверены, как и объективность их заключений.