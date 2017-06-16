Брянский предприниматель получил два года лишения свободы условно за обман чиновников. С помощью недостоверных документов он стал обладателем гранта в размере 300 тыс. рублей.

Мошенничество было совершено в 2011 году. Бизнесмен предоставил региональному департаменту экономического развития сведения о открытии автомастерской, чтобы получить государственную компенсацию расходов. В итоге было принято решение о назначении 300 тыс. рублей в качестве гранта, пишет NASHBRYANSK.RU.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. До начала судебного процесса мужчина вернул 256 тыс. рублей. Осужденному предстоит вернуть в бюджет еще 44 тыс. рублей.