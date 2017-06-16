В администрацию президента РФ не поступало обращений от родственников погибшего в ДТП 6-летнего мальчика, в крови которого якобы был обнаружен алкоголь. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. По крайней мере, мне неизвестно, что были или могли быть такие обращения», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Следственный комитет в настоящее время проверяет информацию о том, что сбитый насмерть в Железнодорожном в апреле этого года 6-летний мальчик был пьяным. Экспертное заключение о том, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, было обнародовано на днях. Предполагается, что материалы уголовного дела были сфальсифицированы за взятку от 31-летней автомобилистки, виновницы ДТП.