Американскому режиссеру Оливеру Стоуну может достаться за серию интервью с президентом России, на основе которых был снят документальный фильм. Такое мнение выразил Владимир Путин в конце беседы с режиссером.

Путин поблагодарил Стоуна за время, которое кинематографист потратил на съемки, и за въедливые вопросы, а также поинтересовался: «Вас еще никогда в жизни не били?» Получив утвердительный ответ, российский президент добавил: «Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется».

Однако Стоун ответил, что готов к такому развитию ситуации, если «это поможет укрепить мир и привести мир в сознание», сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, шел с понедельника по четверг на кабельном канале Showtime.

Путин рассказывает в киноленте о своей семье, об отношениях с мировыми политиками, хакерских атаках, которые Россия якобы осуществила во время президентских выборов в Соединенных Штатах, своей позиции относительно СССР и США, а также о многом другом.