Российский Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9%, сообщил регулятор на своем сайте.

Таким образом, ЦБ вдвое замедлил шаг движения ставки - в конце апреля 2017 года он снижал ее на 0,5 п.п.

В четверг президент Владимир Путин, комментируя проблему доступности финансирования, говорил, что ждет от ЦБ постепенного снижения ключевой ставки.

«Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года», - говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, в начале лета 2017 года годовой темп роста цен на овощи и фрукты в России ускоряется.

«На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2%», - уточняет ЦБ.

Таким образом, к середине июня инфляция отклонилась от цели ЦБ в 4% сильнее, чем в мае, когда она составляла 4,1% и вплотную приближалась к таргету.

Следующее решение по ставке ЦБ наметил на 28 июля.