В интернете появится видеоблог, посвященный нюансам приобретения и освоения «дальневосточного гектара», сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Видеорубрику «Вопрос-ответ» открывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК-ДВ) совместно с известным приморским блогером.

Пользователи нового информационного канала получат компетентные ответы специалистов на вопросы связанные с «дальневосточным гектаром» в популярном блоге «9 гектаров».

Идея объединить усилия института развития и блогеров по продвижению госпрограммы возникла после ключевой сессии «Дальневосточный гектар: теория и кейсы», прошедшей на площадке Медиасаммита во Владивостоке.

«Мы помогаем не только получить дальневосточный гектар, но и освоить, предлагая портфель типовых решений и бизнес-планов», — заявил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

По его словам, активная информационная работа будет продолжаться.