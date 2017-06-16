Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что недовольство стран Евросоюза новыми санкциями США в отношении России вполне объяснимо.

Накануне Германия и Австрия раскритиковали введение новых ограничений против РФ американскими властями.

«Дело в том, что многие, и фермеры, и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо», — сказал Песков.