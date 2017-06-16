Жители Барнаула сообщили, что в некоторых районах города появился неприятный запах канализации. Администрация города пообещала, что в ближайшее время на загрязненные территории завезут специальную дезодорирующую установку, которая должна решить на первое время проблему неприятного запаха.

Эксперты предположили, что едкий запах может появляться из-за перемены температуры, когда она доходит до 27 градусов, а также из-за ветра, который меняет свое направление. Запах появляется еще и потому, что за последние годы канализационные стоки стали более концентрированными — большие предприятия и даже жители стали потреблять меньше воды и экономить, установив счетчики.

По словам гендиректора барнаульского «Росводоканала» Дмитрия Масловского данные меры не являются кардинальным решением и запах может остаться.

«С привлечением коллег из центрального офиса «Росводоканала» мы работаем над тем, можно ли переработать осадок для дальнейшего использования — или как органического удобрения, или для рекультивации земель», — приводит слова Масловского altapress.ru.

Власти обещают, что опрыскивание стоков начнется в 20-х числах июня. Ситуация осложняется тем, что сейчас в Барнауле стоит жаркая погода.