Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве анализируют данные о размещении США дополнительных вооружений, включая ракетные системы в Сирии. Лавров отметил, что при этом учитывается двусторонний канал с США по предотвращению инцидентов.

«Что касается сообщений о развертывании американцами дополнительных вооружений, включая ракетные системы залпового огня на юге Сирии, на границе с Иорданией, с Ираком, то военные Российской Федерации, естественно, анализируют всё происходящее в этой стране», — сказал министр в пятницу, 16 июня, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим лаосским коллегой.

Дипломат отметил, что в этом районе «практически не осталось отрядов ИГИЛ» (организация запрещена в РФ). Министр добавил, что эксперты оценивают «размещение там таких достаточно серьезных вооружений» «как стремление создать группировку дополнительную военную, которая не позволит обеспечить устойчивость каналов связи между правительственными и проправительственными силами в Сирии и их партнерами в соседнем Ираке».